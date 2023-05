Dilemma Springsteen: a Ferrara attese 50 mila persone per il concerto del Boss, diluvi permettendo

Il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara è il primo del suo tour italiano: il Boss e la E Street Band tornano a suonare in Italia dopo sette anni dall’ultima tournée. Ma la situazione in Emilia Romagna, definita grave “come un terremoto”, dal governatore Bonaccini, ha già costretto le autorità all'annullamento del Gp di Imola. Che fare con il Boss? Grande è lo scompiglio. L'organizzazione conferma, lo stesso Bonaccini dice che Ferrara non è a rischio e sul grande evento interviene anche il ministro dell'Interno Piantedosi: “Sentiremo, perché sicuramente incide il maltempo, ma vediamo, non lo abbiamo ancora affrontato" dice al punto stampa in Regione Emilia-Romagna.

Il fatto è che al Parco Bassani si lavora da giorni: dal 2 maggio centinaia di persone stanno allestendo l'area, dove è stata creata anche una sorta di Hall di attesa con Food truck, zona relax, Area Family. Oltre mille persone al lavoro. Addirittura sono 150 gli operai arrivati dagli Stati Uniti dedicati esclusivamente alla messa a punto del palco. Trecento le unità di personale italiano dedicato allo stage. Anche i treni speciali previsti per il concerto, frutto dell'accordo tra Trenitalia e l'organizzatore Barley Arts, sono confermati, assicurano dallo staff.

E moltissimi ammiratori del Boss, provenienti da tutt'Italia, sono già arrivati. Perché, spesso, tra l'altro, i veri fan di Springsteen partecipano a tutti i concerti fatti nel proprio Paese. Dopo Ferrara, Bruce sarà il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia all’Autodromo di Monza.

A ruba nei negozi, si dice, sarebbero stivaloni e giacche da pioggia. I fan del Boss sono pronti a tutto e non è detto che lo stesso Springteeen non trasformi il concerto in un grande evento che dia rilievo mondiale ai danni provocati dal cambiamento climatico e faccia un omaggio alle vittime e alle migliaia di sfollati.