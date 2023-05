Diritti, etica e governance dell’intelligenza artificiale

L’appuntamento, organizzato dal Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 16, FUTURAnetwork e il Cortile dei Gentili, in collaborazione con il Centro interdipartimentale per l'etica e l'integrità nella ricerca, si articolerà in due tavole rotonde dedicate agli scenari futuri e alla relazione responsabile tra le persone e l’intelligenza artificiale nell’ottica dello sviluppo sostenibile

La sfida maggiore della regolazione delle applicazioni dell’Ia dal punto di vista etico-giuridico è quella di bilanciare la forte accelerazione tecnico-utilitaristica che il nuovo paradigma sta imprimendo a livello economico e sociale con la necessità di garantire la capacità di progresso dell’essere umano e la costruzione di un futuro sostenibile.

In tutti i campi di applicazione, la società può trovare nella nuova frontiera tecnologica un supporto alla propria sussistenza e allo sviluppo materiale inteso come soddisfazione efficiente dei bisogni. Tuttavia, tale frontiera non può essere interpretata come un superamento delle relazioni e delle decisioni che devono restare saldamente in capo all’essere umano, per garantire un sentiero di sviluppo equo, inclusivo e sostenibile, in grado di tutelare i diritti fondamentali e i valori democratici.