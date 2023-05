Diritti, Semenzato: istituire una Giornata contro il body shaming

"Vogliamo dar voce a una malattia silenziosa, quella dei disturbi alimentari, di cui troppo poco si parla ed è la seconda causa di morte tra i giovani. L'obbiettivo è quello di fare una sintesi tra esperienze di vita che diano vita ad interventi normativi forti. Per questo ho depositato una proposta di legge per l'istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone da celebrare il 16 maggio e una mozione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione". Lo afferma la deputata di Noi Moderati Martina Semenzato, presidente dell'Intergruppo sul Body Shaming presentando il convegno “#I_m_perfetto, incontro sulla denigrazione dell'aspetto fisico e la conseguenza che questo può avere sui disturbi del comportamento alimentare” che si svolge presso l'Auletta dei gruppi parlamentari della Camera.

All'incontro - moderato da Safiria Leccese - partecipano la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella, il presidente del Cnel, Renato Brunetta, la presentatrice e content creator Alice de Bortoli, Beatrice Carbone, già ballerina solista del Teatro alla Scala di Milano, la modella e autrice del libro “Il potere dell'imperfezione” Giulia Accardi, l'ostetrica, autrice e divulgatrice scientifica Violeta Benini, la presidente del coordinamento nazionale Disturbi alimentari, Maddalena Patrizia Cappelletto, il presidente dell'associazione Consult@noi Giuseppe Rauso e Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, direttrice Rete Dca Usl1 Umbria e direttrice Numero Verde Nazionale SOS Disturbi Alimentari della presidenza del Consiglio e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel corso dell'evento viene proiettato il video "#I_m_perfetto" realizzato da Magister Art.

Il body shaming è, alla lettera, la derisione del corpo e la discriminazione di una persona a causa del suo aspetto fisico. La prima e più elementare forma di questa odiosa tattica di bullismo prende di mira una silhouette troppo abbondante o magrezza eccessiva, ma qualsiasi elemento può diventare oggetto di derisione: il colore dei capelli, la calvizie, un’imperfezione della pelle come l’acne o anche il portare gli occhiali o l’apparecchio ai denti, indipendentemente dal fatto che la vittima possa modificare o no l’aspetto per cui è preso di mira. Imparare a difendersi e soprattutto a non lasciarsi ferire è di importanza fondamentale, per non perdere la stima di sé e per non cadere in depressione. Oggi la discriminazione continua a colpire ad esempio i soggetti obesi o troppo magri spesso colpevolizzati e bullizzati.