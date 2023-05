Djerba, le indagini per scoprire i motivi dietro alla sparatoria in Sinagoga

E’ la Procura di Djerba a condurre le indagini sull’attacco di martedì sera alla sinagoga di Ghriba. Ancora non è ancora stato diffuso il nome dell'uomo che martedì sera ha ucciso due pellegrini ebrei e tre agenti della guardia nazionale tunisina, oltre a ferire otto persone, tra cui altri quattro agenti, uno dei quali ricoverato in condizioni critiche.

Secondo la ricostruzione ufficiale, l'aggressore, gendarme presso il centro navale di Aghir, un piccolo villaggio dell’isola, prima di attaccare la sinagoga ha ucciso un collega con l’arma di servizio e si è impossessato delle sue munizioni. Arrivato al tempio, ha iniziato a sparare sugli agenti della sicurezza, che hanno risposto al fuoco uccidendolo prima che raggiungesse l'ingresso.

Non ci sono ipotesi sul movente della strage. Soprattutto non è chiaro se il bersaglio dell’aggressore fossero i colleghi a protezione della sinagoga o i pellegrini ebrei. Ancor meno chiaro è se l’uomo avesse legami con gruppi estremisti antisemiti.

Ma la pista antisemita è rafforzata dal forte valore simbolico della sinagoga di Ghriba, uno dei più antichi templi ebraici al mondo, da secoli meta di pellegrinaggio, già colpito nel 2002 da un camion bomba di Al Qaeda, che provocò 21 morti.

“Quest’anno circa 6000 fedeli sono arrivati da Stati Uniti, Canada, Australia ed Europa”, spiega Perez Trabelsi, presidente del Comitato per la sinagoga, che si trovava nel tempio al momento dell’attentato. Trabelsi sostiene che l’attacco è stato perpetrato da persone che "desiderano fare del male alla Tunisia".

Il presidente Kais Saied ha convocato una riunione urgente del Consiglio di sicurezza nazionale. “Voglio rassicurare i tunisini e il mondo intero – ha dichiarato Saied – che la Tunisia resterà al sicuro, nonostante tutto ciò che questi criminali tentano di fare per destabilizzarla”.

Il partito islamico tunisino Ennhadha condanna l’episodio, definendolo “vile e infido”: esprime “condoglianze alle famiglie delle vittime e l’augurio di pronta guarigione ai feriti”, poi fa appello al “rafforzamento dei valori di convivenza e solidarietà contro le minacce alla Tunisia e al suo popolo”.

Le vittime civili sono due cugini: Aviel Haddad, 30 anni, cittadino tunisino e israeliano, e Benjamin Haddad, 42 anni, francese. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso profondo dispiacere e cordoglio per la morte di “due membri del nostro popolo". Il ministro israeliano per gli Affari della Diaspora, Amichai Chikli, sostiene che "l'incidente è stato preceduto da un periodo di tensione e molestie contro la comunità ebraica” di Djerba. Il governo francese esprime "profonda tristezza" per l'attacco, promettendo “sostegno alla Tunisia nella lotta contro l'antisemitismo e ogni forma di fanatismo". Il Congresso Ebraico Europeo si dice scosso e indignato: "Gli attacchi terroristici continuano a prendere di mira gli ebrei di tutto il mondo anche quando sono riuniti in preghiera” ha detto il presidente del Congresso, Ariel Muzicant.

Gli ebrei si insediarono a Djerba sin dal 586 avanti Cristo: i primi arrivarono portando con loro una pietra dall'antico tempio di Gerusalemme, distrutto dai babilonesi. Questa pietra è conservata in una cripta della sinagoga di Ghriba, costruita nello stesso periodo, dove donne e bambini ancora oggi, nel 33mo giorno di Pasqua, portano in offerta uova su cui sono disegnati messaggi augurali.

L’isola tunisina ospita la più numerosa popolazione ebraica del Nord Africa: attualmente sono circa 1500 persone, ma all’inizio degli anni ’60 erano più di centomila, molti dei quali abbandonarono Djerba a causa delle politiche adottate dal governo tunisino contro gli imprenditori ebrei dopo la guerra del 1967 tra Israele e i paesi arabi confinanti.