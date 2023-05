Domenica elettorale anche in Spagna, test dall'esito incerto per il socialista Sanchez

Non solo Italia (e Turchia): è una domenica di voto anche in Spagna, per un importante test elettorale per il governo di centrosinistra di Pedro Sánchez. Il voto cade infatti a circa sei mesi dalle elezioni politiche e a un mese dall'assunzione da parte della Spagna della presidenza di turno dell'Ue, dal prossimo 1° luglio.

Trentacinque milioni e mezzo di cittadini sono chiamati alle urne per elezioni comunali, praticamente in tutto il Paese. Ma è anche una tornata di amministrative in 12 Comunità autonome – il corrispettivo delle regioni italiane; tra queste, Madrid e la Comunità valenciana. Delle Comunità al voto, il Psoe ne governa nove, il Partito popolare solo due, proprio quella della capitale e Murcia (secondo i sondaggi, riuscirà a mantenerle).

Secondo i sondaggi più recenti, l'esito del voto è comunque incerto in diverse tra le principali città, come Barcellona, Valencia e Siviglia, e in alcune Regioni, in particolare la Comunità Valenciana. Qui, e oltre ad Aragona, Baleari e La Rioja, il risultato è poco prevedibile. Nonostante i Popolari siano accreditati come primo partito, non è detto che poi riescano a formare delle maggioranze di governo, poiché molto dipenderà dalle alleanze elettorali. Una cosa è certa, né il Psoe che il Pp avranno la maggioranza assoluta.

Sanchez al voto (contestato)

Il premier si è recato stamane in un seggio elettorale di Madrid. “È molto importante votare, e a maggior ragione in questo caso” ha commentato all'uscita, “ed è importante farlo in positivo, dimenticando intolleranza, polemiche sterili, offese e divisioni”. Proprio in quel momento, una persona ha rivolto al premier grida di contestazione. “Il rammarico è proprio questo, che purtroppo in una giornata elettorale di una democrazia così importante ci sono persone intolleranti, polemiche continue, offese e insulti” ha dichiarato Sánchez.