Calabria, donna uccisa a fucilate in casa

Suonano alla porta, la donna apre. E viene investita da una pioggia di proiettili, sparati con un fucile o forse con un Kalashnikov.



E' morta così nella serata di ieri Antonella Lopardo, 49 anni. L'omicidio è avvenuto in contrada Ciccotonno di Cassano allo Ionio, nell'alto cosentino, in Calabria. La vittima in quel momento si trovava in casa con il marito, Salvatore Maritato, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo al momento della sparatoria è riuscito a mettersi al riparo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio e quelli del Comando provinciale di Cosenza che hanno avviato le indagini.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire la matrice del delitto. Non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del delitto di ‘ndrangheta, vista la modalità con cui è stata eseguita l’esecuzione. Il killer è fuggito a bordo di un'auto ferma nei pressi dell'abitazione, guidata da un altro uomo.

Al momento non sarebbe neanche esclusa l'ipotesi, qualora si tratti di un omicidio legato alla criminalità organizzata, che l'obiettivo del sicario potesse essere il marito della vittima. I carabinieri stanno setacciando il suo passato alla ricerca di elementi che potrebbero aiutare a inquadrare meglio il delitto. Il caso sarà affidato alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, competente sul territorio cosentino.