Dopo il successo elettorale, il governo a una voce: "Si va verso l'elezione diretta del premier"

Reduce dal successo ai ballottaggi delle amministrative, la maggioranza di governo tira dritto compatta sulle riforme costituzionali. E segnatamente sull’elezione diretta del premier, che Giorgia Meloni aveva indicato come punto imprescindibile della sua riforma dell’ordinamento dello Stato (lasciando alla Lega il diverso riparto dei poteri tra Regioni e poteri centrali, la cosiddetta Autonomia differenziata).

Ultimo in ordine di tempo è Antonio Tajani, che di Meloni è vice e rappresenta una delle due “gambe” dell’area di governo, Forza Italia: “Credo si debba andare avanti procedendo di pari passo” con l'autonomia e la riforma costituzionale, spiega infatti il ministro degli Esteri. E aggiunge: “Noi non abbiamo pregiudizi ma mi pare si vada verso una proposta di elezione diretta del presidente del Consiglio, in modo che ci sia un equilibrio, un governo che dura a lungo al centro e poi una autonomia amministrativa. Noi abbiamo fatto in modo che il testo dell'autonomia fosse equilibrato”.

Poco prima, anche l’altro vicepremier, Matteo Salvini, a nome della Lega, aveva spiegato che “l'autonomia, l'elezione diretta del premier senza cambi di maggioranza, i poteri delegati agli Enti locali rappresentano stabilità e percorsi che stanno assolutamente insieme”.

In mattinata, collegato con il Tg1 mattina, anche Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia (il partito della presidente del Consiglio), era stato esplicito: “La riforma costituzionale e quella delle autonomie procederanno parallele ma con tempi diversi, perchè è chiaro che la riforma costituzionale ha dei tempi di approvazioni diversi da quelli di una legge di tipo ordinario. Penso, però, che il risultato a cui si deve mirare è dare efficienza ad un Paese che nelle istituzioni mostra troppe incrostazioni”.

“Il premierato - ha poi sottolineato Foti - non è ancora definito come scelta, probabilmente si farà ma non è stata ancora definita la bozza di riforma costituzionale da parte del governo. Io penso che il premierato possa essere un buon punto di equilibrio che favorisce essenzialmente due fatti: che chi governa, governa effettivamente, perchè ha una investitura popolare; e che c'è stabilità nei governi”.