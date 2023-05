Dopo l'incoronazione, William e Kate ringraziano con un video: "Che giornata"

Regale e elegantissima, Kate Middleton, ha preso posto con il marito e i figli in prima fila. Per lei, sotto al mantello con i colori della Union Jack, un abito in crepe di seta avorio con ricami tridimensionali e simbolici: rosa, cardo, narciso e trifoglio a rappresentare le quattro nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord). Stessa mise per la piccola Charlotte che ha sfoggiato anche un fermaglio in foglie argentate intrecciare simile a quello della madre.