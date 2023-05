Dopo l'incoronazione, tre generazioni di reali in uno scatto. I dubbi sul volto di re Carlo

Il nonno, il padre e il figlio. Tre generazioni di reali in uno scatto. La foto, altamente simbolica, pubblicata sui social da Buckingham Palace a una settimana dall'incoronazione di Carlo III, è un ritratto del fotografo Hugo Burnand.

Il sovrano con l'abito regale, la corona, lo scettro e il globo d'Oro in mano posa nella Sala del Trono con suo figlio, il principe William, e il nipote, il principe George: i due eredi al trono nella linea di successione. Il primogenito del re indossa l'uniforme cerimoniale rossa delle guardie gallesi sotto il mantello blu scuro dell'Ordine della Giarrettiera e il nipotino la veste da paggetto d'onore.

George appoggia una mano sul trono e si sporge leggermente verso il nonno.

Nulla è lasciato al caso, neanche i colori: oro, rosso e viola, associati alla regalità. Un messaggio sulla continuità nel tempo della monarchia.

"Ho fatto molte ricerche negli archivi delle passate incoronazioni e non ho visto nessuna immagine precedente della linea di successione", ha spiegato il fotografo. "Ci sono invece foto della regina, del principe Carlo, del principe William e del principe George, ma mai nella sala del trono con tutte le insegne".

"C'è molta formalità in questo scatto. Ma penso di essere riuscito a mostrare anche l'essenza degli individui, il che per me lo rende non solo un documento storico, ma anche un ritratto di famiglia", ha aggiunto dicendo anche che nella foto “c'è il monarca uomo, con la sua età, la saggezza, l'esperienza”.