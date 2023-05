Due uomini, residenti nella provincia bielorussa di Grodno, hanno trasformato un vecchio furgone di fabbricazione sovietica UAZ in una distilleria mobile.

I due giravano e distillavano abusivamente alcol artigianale in diversi posti per depistare la polizia. La distilleria mobile era accompagnata da altre due auto, una carica di farina, l’altra con un alambicco. La polizia ha arrestato i due contrabbandieri, sequestrando 60 litri di alcol pronto per lo smercio.