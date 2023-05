Durante l'incoronazione anche il pubblico da casa giurerà fedeltà a Re Carlo III

Tutti i britannici, ovunque si trovino, saranno chiamati a giurare fedeltà a re Carlo III in occasione della sua incoronazione, un giuramento finora riservato alla nobiltà britannica.

Durante la cerimonia del 6 maggio, l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby rivolgerà questo invito a tutti i presenti nell'Abbazia di Westminster, ma anche a chi in quel momento si troverà a casa, davanti alla televisione, o per strada, davanti a un maxi schermo, e in ogni paese in cui re Carlo è il Capo dello Stato.

È una delle tante novità del cerimoniale alla cui stesura ha partecipato il monarca in persona e che è stato pubblicato da Lambeth Palace, la sede londinese dell'arcivescovo. Il “chorus of millions of voices” vuole essere un omaggio dei sudditi al sovrano e al tempo stesso una partecipazione"attiva" del popolo al cerimoniale. Sostituisce quello che anticamente era chiamato Homage of Peers, il giuramento vocale dei pari, cioè dei nobili di corte, al nuovo re.