E' morta la nonnina australiana colpita da un agente con il taser

Si chiamava Clare Nowland la bisnonna di 95 anni morta in Australia nell'ospedale dove era arrivata nei giorni scorsi dopo essere stata immobilizzata dalla polizia utilizzando un taser. L'episodio è accaduto nella casa di riposo in cui risiedeva l'anziana donna affetta da demenza senile, nella cittadina di Cooma, circa 114 chilometri a sud di Canberra e dove gli agenti erano intervenuti per calmare la 95enne che impugnava un coltello da cucina.

Immediate e anche inevitabili le reazioni che da più parti hanno chiesto alle forze dell'ordine di chiarire quanto accaduto e di risponderne. In alcuni casi avanzando il sospetto di un'azione sproporzionata nei confronti di Clare Nowland, chiedendosi quanto potesse davvero considerarsi una minaccia una95enne che si muove con il sostegno di un deambulatore.

Intanto l'agente di polizia principalmente coinvolto nell'episodio, colui che avrebbe fisicamente utilizzato i ltaser, il 33enne Kristian White, è stato incriminato. Tre i capi d'accusa di cui dovrà rispondere in tribunale, dove è chiamato a presentarsi il prossimo 5 luglio. Rischia 10 anni di prigione e nel frattempo è stato sospeso dal servizio, mentre continuano le indagini.