Elezioni in Grecia: i primi exit poll danno in vantaggio il partito del premier uscente Mitsotakis

Urne chiuse in Grecia. Secondo i primi exit poll diffusi dall'emittente Ert, il partito di Nea Dimokratia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis è dato tra il 40 e il 36%. Syriza, il partito di Alexis Tsipras si aggira invece tra il 29 e il 25%. Il Pasok, terza forza politica, è dato tra il 12,5 e il 9,5%.

L'affluenza alle urne in Grecia, fino alle 16.30 ora locale, è stata del 48%, come comunicato dal ministero dell'Interno in base ai dati raccolti sull'80% dei seggi.

Un voto che difficilmente vedrà vincitori chiari. E’ improbabile che una delle due parti ottenga la maggioranza assoluta. Un secondo turno è previsto a luglio se i partiti eletti del paese non riescono a formare una coalizione. Circa 9,8 milioni di elettori si sono registrati per partecipare alle elezioni, di cui quasi 400.000 voteranno per la prima volta. Potranno votare anche i cittadini che hanno compiuto i 17 anni, stimati in 112.000. Sono trentasei i partiti politici che partecipano a questa tornata elettorale. Il partito conservatore Nuova Democrazia (ND) al governo ha sottolineato la necessità di stabilità mentre i partiti di opposizione hanno evidenziato una crescente crisi del costo della vita. La Grecia, con la sua economia prevalentemente dipendente dal settore dei servizi e dal turismo, è stata duramente colpita dalla pandemia di COVID-19. Di conseguenza, l'economia si è contratta di quasi il 10% nel 2020.