Emergenza bambini: dal Myanmar al Bangladesh, dalla Turchia alla Siria

Passata l’emergenza e l’emozione mondiale, la distruzione del ciclone Mocha in Bangladesh e Birmania e il terremoto in Turchia e in Siria finiscono in trafiletti o nel dimenticatoio. Non è una novità per le organizzazioni umanitarie che restano sul campo. Se i riflettori si spengono l’emergenza resta e le prime vittime sono i bambini. A dirlo l’Unicef che parla di milioni di minori e famiglie che già vivono in condizioni “difficili” passate ora in “ disastrose” dopo il passaggio del ciclone Mocha in Bangladesh e in Myanmar. Era il 14 maggio scorso, 4 giorni fa. Il ciclone ha colpito le coste con forti piogge, mareggiate e venti che hanno raggiunto le 175 miglia orarie.