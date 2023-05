Emilia-Romagna, blitz ambientalisti all'assemblea legislativa: "Il sonno della Regione genera morti"

Alcuni attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion, con gli abiti sporchi di fango, hanno interrotto la seduta dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna esponendo lo striscione "Il sonno della Regione genera morti. 2050 è troppo tardi".

La presidente dell'assemblea, Emma Petitti, ha invitato gli attivisti a non esporre messaggi, ma per circa un minuto lo striscione è stato esposto dalla sala riservata al pubblico.

"Siamo stati nei giorni scorsi a spalare il fango, ma non ci basta e vogliamo far ripartire la Regione in una direzione completamente diversa - ha detto il portavoce di Extinction Rebellion Bologna, Andrei Turlea - Le istituzioni e l'amministrazione regionale hanno responsabilità gravi per quello che è successo. Tutti gli scienziati ci ricordano che l'obiettivo di neutralità climatica al 2050 è troppo tardi. Noi chiediamo che venga messo al 2030, che venga rivisto tutto il Patto per il lavoro e per il clima e che si agisca subito affinché queste emergenze non capitino più".

La protesta si è svolta in modo pacifico e una volta tolto lo striscione gli attivisti hanno abbandonato l'aula, dove è ripresa la discussione tra i consiglieri.