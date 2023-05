Erdogan: "Neutralizzato il capo dell'Isis Al-Quraishi"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che i servizi segreti turchi hanno neutralizzato il leader dell'Isis Abu al Hussein al-Quraishi.

L'operazione sarebbe stata compiuta lo scorso sabato, 29 aprile, in territorio siriano. Il leader terrorista era seguito da tempo dai servizi segreti turchi: "La National Intelligence Organization (MIT) stava seguendo da tempo il leader dello Stato islamico Abu al-Hussein al-Quraishi. Questo individuo è stato ucciso ieri in Siria in un'operazione dei servizi segreti turchi", ha spiegato il presidente turco nel corso di un'intervista rilasciata alla TV turca TRT.

Erdogan ha inoltre sottolineato che il Paese continuerà a lavorare per contrastare le organizzazioni terroristiche "senza fare distinzioni tra di loro".