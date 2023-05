Esce il numero 1, Novak Djokovic cede contro Holger Rune

Più forte del meteo, dell'arbitro, persino di Nole Djokovic e del suo strapotere mentale. Rune va in semifinale agli Internazionali spodestando il campione in carica.

Il danese porta a casa un match molto convincente, costruito tutto sul servizio con il 77% di punti vinti sulla prima e 50% sulla seconda. Djokovic ha pagato una brutta partenza, molto sottotono nel primo set, poi al rientro riesce a vincere con due punti importanti il secondo set. A questo punto la partita è aperta, ma il serbo non riesce a cavalcare l'onda. Nole sbaglia addirittura 35 colpi gratuiti, questa è la vera notizia, pagando la partenza di un match sotto ritmo. Rune dopo aver perso il secondo set alla ripresa ha tenuto sotto pressione il serbo sui suoi turni di battuta, ma soprattutto resiste alle intemperie del gioco e del cielo grigio di Roma, alla rimonta del serbo e ad una chiamata sbagliata del giudice di sedia che lo fa infuriare sul più bello. Il numero 7 del mondo demolisce Djokovic in partenza, con un primo set dominato anche grazie all'assenza colpevole dell'avversario, abulico e falloso: va 5-1 e chiude poi 6-2 in appena 38 minuti.

L'interruzione potrebbe essere la salvezza del serbo, e dopo un'ora, al rientro, gli mancano appena due punti per prendersi il set: uno-due e terzo set portato a casa 6-4. Ma Rune è tranquillo, gioca il suo tennis e non si fa condizionare dalla ripresa di Nole, breakka subito il serbo nel terzo set per poi chiudere 6-2 al primo match point.

Il 20enne danese, che aveva già battuto Djokovic nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy dello scorso novembre, vola così in semifinale dove se la vedrà con uno fra Ruud e Cerundolo.