Sono almeno 4 i feriti nell'incendio avvenuto in via Pier Lombardo, a Milano, dove è esploso un camion per il trasporto delle bombole di ossigeno. Lo apprende LaPresse. I vigili del fuoco sono tuttora al lavoro, mentre le forze dell'ordine stanno chiudendo le strade circostanti. L'incendio ha coinvolto almeno 4 auto e le fiamme hanno interessato anche il primo e secondo piano di un edificio. Coinvolta anche una farmaciA.