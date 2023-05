eSport italiano, crescita da record per Mkers: nel 2022 ricavi in crescita dell'80%

Balzo da giganti per Mkers, una delle realtà più interessanti dell’eSport italiano, settore che si occupa delle competizioni tra atleti professionisti del mondo videoludico. Nel 2022 l’azienda romana ha fatto registrare, anno su anno, una crescita dei ricavi superiore all’80%, con un fatturato vicino ai due milioni di euro. In cinque anni di attività, Mkers è passata da una realtà in stile start-up a un punto di riferimento, costruendo partnership importanti con grandi brand internazionali e coinvolgendo anche realtà esterne al settore, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico vasto e non solo quello degli appassionati.

Nel 2022 è arrivata anche l’intesa con l’Inter, per il quale Mkers gestisce non solo il roster dei giocatori per le competizioni ufficiali del videogioco eFootball di Konami, ma anche tutte le attività di comunicazione e marketing legate al settore gaming. Dopo la “gaming house” inaugurata a Roma, “il nostro piano industriale prevede un ulteriore ampliamento dell'organico, una imminente apertura di una nuova sede a Milano e soprattutto investimenti nella creazione di nuovi Asset'', ha commentato Paolo Cisaria, general manager di Mkers.

Tra i progetti in divenire c’è anche la piattaforma Escout.gg, una tecnologia proprietaria che permette a tutti di rendere visibili le proprie capacità ed avvicinarsi alle realtà professionistiche del settore; Mkers Fam, un network di creatori di contenuti digitali che conta già 90 persone attive su diversi canali digitali e poi un quotidiano online, su cui l’azienda vuole investire per raccontare il dietro le quinte dell’industria degli eSport, parlando con competenza anche di economia, finanza e marketing.