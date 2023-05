Europa League, il tecnico del Siviglia Mendilibar: “Siviglia favorito per la sua storia”

"Il Siviglia è favorito per la sua storia" questa la dichiarazione più “forte” del tecnico del Siviglia intervenuto al Media Day dell'Uefa. Interviene anche sul momento dei Rojiblancos in vista della finale di Europa League che si disputerà tra 6 giorni a Budapest. "Stiamo seguendo il piano - dice - per arrivare alla finale nel modo migliore possibile. Abbiamo giocato ieri, giocheremo sabato e poi la finale mercoledì. È un programma molto serrato, ma sono felice perché è stretto per il fatto di essere arrivati in finale".

"Non ho avuto tempo per pensare a questa finale né alla Roma. Abbiamo avuto partite molto impegnative in cui non potevamo permetterci di sbagliare. Ho visto qualche partita della Roma ma non ci ho pensato troppo, vogliamo prima affrontare il Real e poi prepararci bene a mercoledì". José Luis Mendilibar resta fedele al suo metodo: non bisogna guardare troppo oltre ma giorno per giorno. Del resto è così che ha tirato fuori il Siviglia dalla zona calda, conducendolo all'ennesima finale europea della sua storia, contro la Roma. "Cosa significherebbe vincerla? Per il club sarebbe molto importante giocare in Champions la prossima stagione, cambierebbe fatturato, obiettivi. E poi vincere questa Europa League sarebbe importante anche per me: di chi è sconfitto in finale non si ricorda nemmeno Dio", sorride Mendilibar, che però rifiuta l'etichetta di favorito, il Siviglia può essere considerato favorito per aver vinto questa coppa per sei volte, spesso si guarda alla storia o al fatturato ma io vedo questa finale 50 e 50".