Europa League, alle 21 Siviglia-Juventus: vietato sbagliare per la 'Vecchia Signora'

Contro il Siviglia la Juventus si gioca la possibilità di portare a casa l'unico trofeo stagionale, per i bianconeri è quindi una gara, questa semifinale di Europa League, da non sbagliare. In palio c'è la finalissima in programma il 31 maggio a Budapest. Le due squadre dovranno vincere, anche con un solo goal di scarto, per evitare tempi supplementari e calci di rigore. All'andata, davanti al pubblico dell'Allianz stadium, è finita 1-1 con i padroni di casa che hanno trovato il pareggio all'ultimo minuto. I bianconeri non raggiungono una finale europea dal 2017, allora però si trattava della Champions League e la Juventus, sempre allenata da Allegri, venne sconfitta per 4-1 dal Real Madrid. Il Siviglia invece ha giocato e vinto l'ultima finale europea nel 2020 battendo l'Inter di Antonio Conte.

Massimiliano Allegri alla vigilia del match: “Anno difficile, uno stimolo in più per andare in finale. Dobbiamo scendere in campo con la voglia del secondo tempo di una settimana fa, cercare di stare alti e pressarli. Bisogna esser bravi e un pizzico fortunati per andare avanti. Le emozioni di queste partite però è difficile trovarle da un'altra parte - e aggiunge -, noi dobbiamo pensare solamente al campo, per noi sarà una bella partita da vivere e tutta la squadra ha voglia di raggiungere questa finale in un'annata chiamiamola folkloristica. Deve essere uno stimolo in più per noi, i ragazzi meritano questa finale senza nulla togliere al Siviglia. Sappiamo che è una partita difficile, ci vorranno personalità e lucidità perché ci saranno momenti di difficoltà all'interno della partita".