Eurovision, la prima semifinale condotta da Maionchi e Corsi. Mengoni in un estratto fuori gara

Tutto pronto, alla Liverpool Arena, per la prima delle semifinali dell' Eurovision Song Contest 2023. Dopo il Turquoise Carpet e la sfilata delle 37 nazioni in gara fino alla St. George Hall, questa sera ci sarà la prima sfida per giungere alla finale.

Alle 21.00 su Rai 2, preceduti alle 20.13 da un' anteprima, i due conduttori Mara Maionchi e Gabriele Corsi, apriranno le porte dell'Arena a: i TuralTuranX, per l'Azerbaijan con “Tell Me More”; i Let 3 per la Croazia con “Mama Šč!”; le Vesna, per la Repubblica Ceca, con “My Sister's Crown”; Käärijä per la Finlandia, con “Cha Cha Cha”; i Wild Youth dall'Irlanda con “We Are One”; l'israeliana Noa Kirel, con “Unicorn”; la band Sudden Lights per la Lettonia con “Aijā”; i The Busker per Malta con “Dance (Our Own Party)”. I Pasha Parfeni, per la Moldavia, cantano “Soarele şi Luna” e Mia Nicolai & Dion Cooper per l'Olanda portano “Burning Daylight”. Per la Norvegia, Alessandra Mele esegue “Queen of Kings”; Mimicat, per il Portogallo, porta “Ai Coração”. Luke Black, per la Serbia, canterà “Namo Mi Se Spava” e Loreen, per la Svezia, si esibisce con "Tattoo"; Remo Forrer rappresenterà la Svizzera con “Watergun”.