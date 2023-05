Vince la Svezia con Loreen e la sua "Tattoo". Marco Mengoni quarto con "Due vite"

Ottimo risultato anche per l'altra italiana in gara, Alessandra , che ha rappresentato la Norvegia cantando ‘Queen of Kings’ e concludendo la corsa al quinto posto.

Secondo posto per il finlandese Käärijä con 'Cha Cha Cha' portato su dal televoto, terzo per l'israeliana Noa Kirel con 'Unicorn'. Marco Mengoni , vincitore del premio della critica 'Marcel Bezençon Composer Award' per la miglior composizione, nella finale dell'Eurovision Song Contest, si è fermato al quarto posto con ‘Due vite’.

Nel video che ha introdotto l'esibizione della Kalush Orchestra , vincitrice della scorsa edizione con 'Stefania', sono apparsi il compositore Andrew Lloyd Webber , Sam Ryder e la cantautrice Joss Stone . A loro si è aggiunta la principessa Kate Middleton con un cameo al pianoforte. A condurre la festa musicale commentata su Rai1 da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, è stato il quartetto formato dalla cantante inglese Alesha Dixon, dall'attrice Hannah Waddingham, dalla cantante ucraina Julija Sanina e dal conduttore televisivo irlandese Graham Norton. Spedita come al solito, la gara è andata avanti senza intoppi con la consueta dose di trash e 'follia' nelle esibizioni dei 26 cantanti in gara in rappresentanza di 25 nazioni europee alle quali, come da tradizione, si aggiunge l'Australia.

Chi è Loreen

Loreen è il nome d'arte di Lorine Zineb Nora Talhaoui, 39enne di Stoccolma. Cresciuta con il sogno di diventare una musicista. La sua prima esperienza con il grande pubblico è stata nel 2004, a 20 anni, con la partecipazione a Idol. Si è dovuta accontentare del quarto posto ma le ha permesso di pubblicare, l'anno successivo, il suo primo singolo ‘The Snake’, con la popolare band svedese Rob'n'Raz. Nel 2011 ha partecipato a Melodifestivalen, il Sanremo svedese. Per la competizione ha eseguito la canzone ‘My Heart is Refusing Me’ ed è arrivata alla semifinale, ma non è riuscita a qualificarsi per la finale dopo aver perso un sing-off contro la collega Sara Varga.

Nel 2012 Loreen è tornata in gara con ‘Euphoria’ con cui ha vinto, staccando il biglietto per l'Eurovision 2012 in Azerbaigian. Qui la vittoria è arrivata con 372 punti, secondo punteggio più alto della storia. Sul palco si è espressa contro le violazioni dei diritti umani nel Paese. Euphoria è diventato un successo in tutta Europa, restando in testa alle classifiche svedesi per sei settimane (e primo in contemporanea in sedici Paesi europei) con la bellezza di 400 mila unità vendute.