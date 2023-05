Kate Middleton suona il piano per la band ucraina Kalush Orchestra all’Eurovision

Non è la prima volta che Kate Middleton suona il piano in pubblico , lo aveva già fatto, con Tom Walker, in un concerto di Natale nel 2021. Ha anche raccontato che la passione per lo strumento è condivisa dalla principessa Charlotte che sta prendendo lezioni, mentre il principe George sta studiando chitarra elettrica.

La Kalush Orchestra ha vinto l'Eurovision Song Contest dello scorso anno, dunque normalmente quest'anno l'Ucraina avrebbe dovuto ospitare la manifestazione, che è stata trasferita a Liverpool nel Regno Unito, secondo classificato con l'inglese Sam Ryder nel 2022, a causa del conflitto.

Tuttavia lo spettacolo si è aperto con un omaggio al Paese in cui i vincitori hanno eseguito il brano Stefania presso l'iconica stazione della metropolitana Maidan Nezalezhnosti. A loro sono aggiunti, oltre alla principessa del Galles Lord Andrew Lloyd Webber, Ms Banks, Ballet Black, Bolt Strings, Joss Stone e lo stesso Sam Ryder.