Dmitrij Rogozin, ex vice-ministro della Difesa russo, ex ambasciatore russo presso la NATO ed ex direttore generale dell’agenzia aerospaziale russa Roskosmos, che si trova ora a Zaporozhjia ha invocato di fermare la controffensiva dell'esercito ucraino con un attacco con armi nucleari tattiche "con conseguenze comprensibili, ovviamente". Dice che non c'è altra via d'uscita a causa di "un'evidente discrepanza nelle forze e nei mezzi delle armi convenzionali a favore del nemico". In un post sul video con queste parole, Rogozin ha scritto che "l'aspettativa di un imminente combattimento mortale è sospesa nell'aria".

Ieri, tra l'altro, in seguito all'attacco dei droni al Cremlino, il presidente della Duma Vijaceslav Volodin ha dichiarato che avrebbe “chiesto l'uso di armi in grado di fermare e distruggere il regime terroristico di Kiev.”

Dmitrij Rogozin, caduto in disgrazia e licenziato in seguito ai numerosi flop di Roskosmos quando era il direttore generale, è stato licenziato dalle cariche pubbliche. Ha fondato un gruppo paramilitare “Lupi dello zar” che offre assistenza militare alle milizie filorusse nel Donbass. E' stato ferito a Donetsk lo scorso dicembre in seguito ad un attacco dell'esercito ucraino che ha bombardato l'hotel in cui vivevano alcuni consiglieri militari durante i festeggiamenti per il suo compleanno.