Thailandia, previsione degli exit poll: l'opposizione vince. Rischio stallo per scegliere il premier

Col conteggio dei voti appena agli inizi, in Thailandia gli exit-poll prevedono un trionfo dei due principali partiti di opposizione, il Puea Thai (guidato dalla figlia del miliardario ex premier Thaksin Shinawatra) e il Move Forward. Secondo il sito di informazione thailandese The Nation, entrambi hanno ottenuto tra di loro circa due terzi dei voti, con il Puea Thai primo partito. Continua, intanto, lo spoglio dei voti.

Secondo quanto riporta il Bangkok Post, il sondaggio condotto da Nation Grou vede il Puea Thai al 32,6% e Move Forward al 29,4%. Anche se è ancora presto per trarre conclusioni, i leader dell'opposizione sono fiduciosi di riuscire a strappare il potere alla coalizione sostenuta dai militari, che guida il Paese dal 2014.

Anche nella capitale Bangkok, si prevede il clamoroso trionfo del Move Forward nei 33 collegi elettorali. Il partito raccoglie voti in particolare tra i giovani e nelle città ed è il più radicale nelle sue richieste di limitare i poteri dei militari e la riforma della legge di lesa maestà.

Il voto di oggi deciderà l'assegnazione di 500 seggi alla Camera, 400 dei quali con il sistema maggioritario e gli altri 100 con il proporzionale. Ma il premier verrà eletto dalle Camera riunite: contando che i 250 senatori sono nominati dall'esercito, è probabile che l'establishment conservatore monarchico potrà ancora dire la sua nella formazione del governo, con negoziazioni che potrebbero durare settimane.