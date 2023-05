F1, pole di Verstappen nel Gp Monaco, davanti ad Alonso e Ocon

Max Verstappen ha conquistato l'ennesima pole position stagionale ma a Montecarlo spaventa tutti i suoi avversari per il carattere e l'aggressività con la quale l'ha letteralmente strappata al "sempreverde" Fernando Alonso. Il pilota della Red Bull, che per la prima vota in carriera partirà per primo sul circuito monegasco, con una seconda parte eccezionale dell'ultimo giro di qualifica è riuscito a recuperare e superare l'asturiano.

Lo spagnolo, grazie all'esperienza sul circuito e alla sua seconda giovinezza in pista, con la Aston Martin era riuscito a fermare il cronometro con il miglior tempo in pista prima della zampata dell'olandese.

Alle loro spalle un buon Charles Leclerc: il pilota di casa, reduce da due pole sul circuito di casa, ha portato la Ferrari in seconda fila a pochi centesimi di distanza da Alonso. Ma è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza. I giudici di gara, infatti, hanno considerato irregolare "l'impeding" del monegasco nei confronti di Lando Norris che era nel suo giro lanciato, nel corso della Q3.

La decisione finale è stato un declassamento di tre posizioni di Leclerc che, quindi, domani partirà al sesto posto della griglia.