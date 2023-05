F1: Perez in pole position, secondo Alonso, terzo Sainz. Leclerc parte settimo, Verstappen nono

Incredibile finale delle qualifiche del Gran premio di Miami dove il ferrarista Charles Leclerc in Q3 non è riuscito a trovare il feeling con l’auto: ha toccato il muro a curva 16 per poi andare lungo in curva 17 nel primo tentativo e nel secondo tentativo è uscito fuori pista causando una bandiera rossa che ha congelato le prove a 1’36’’ dal termine relegando anche Max Verstappen alla nona posizione in griglia, anche lui vittima di un errore nel primo tentativo della Q3.

La Pole Position va quindi a Sergio Perez. Il pilota messicano della Red Bull ha realizzato così la pole davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso e alla Ferrari di Carlos Sainz. Quarta piazza a sorpresa per Kevin Magnussen con la Haas. Leclerc sarà così costretto a partire dalla settima casella, alle spalle anche di Pierre Gasly (Alpine) e George Russell (Mercedes). Peggio è andata al leader della classifica mondiale Max Verstappen, dominatore fin qui in Florida. L'olandese non è riuscito a realizzare un tempo sul giro nel secondo tentativo a causa dell'incidente di Leclerc e sarà così costretto a partire nono, dietro alla Alpine di Esteban Ocon e davanti alla Alfa Romeo di Valtteri Bottas, che chiude la top ten.