Fa schiantare il proprio aereo per filmarlo: YouTuber rischia fino a 20 anni di carcere

Il video I Crashed My Airplane ha raggiunto circa tre milioni di visualizzazioni, ma ha destato dei sospetti. Jacob non ha tentato di chiamare il controllo del traffico aereo, né ha provato a riavviare il motore o cercare un posto sicuro dove atterrare.

Inizialmente ha detto agli investigatori che il suo aereo aveva perso potenza e che non sapeva dove fosse il relitto. Si è poi scoperto che poche settimane dopo lo schianto si è recato con un amico sul luogo dell'incidente. I due hanno rimorchiato l'aereo precipitato nella contea di Santa Barbara, dove è stato messo in un hangar e poi fatto a pezzi e gettato nei bidoni della spazzatura per sviare le indagini in corso.

L'aprile successivo gli è stata revocata la licenza di pilota dalla Federal Aviation Administration.

Jacob ha ammesso di voler ostacolare le indagini eliminando il relitto - crimine che comporta fino a 20 anni di carcere - e di aver realizzato il video per guadagnare denaro nell'ambito di una partnership con un'azienda. Ha anche ammesso di aver mentito quando ha riferito agli investigatori che l'aereo aveva avuto un problema tecnico. Una bravata che potrebbe costargli molto cara.