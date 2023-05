Faenza, 15 silos pieni di alcol in fiamme in un'azienda vitivinicola del ravennate

Iintorno alle 14.30 l'incendio comincia a essere domato, dopo circa quattro ore di operazioni dei Vigili del fuoco. In fiamme 15 silos da 200 metri cubi di alcol, dell'azienda vitivincola Caviro di Faenza. La colonna di fumo è visibile a molti chilometri di distanza.

Dalle 12, spiegano i Vigili del fuoco, dieci squadre sono all'opera per spegnerlo, "nessuna persona risulta coinvolta".

L'azienda ha sede a ridosso dell'autostrada A14 e gli impianti lavorano anche sottoprodotti della vinificazione tra cui appunto l'alcol. Per questo, l'Unione dei Comuni della Romagna faentina ha lanciato un'emergenza per l'evacuazione dei cittadini che riguarda una quindicina di strade. L'invito, per ragioni di

sicurezza, è di portarsi ad almeno un chilometro dall'azienda Caviro. Non c'è pace per i cittadini di Faenza dopo l'alluvione dei giorni scorsi , mentre ancora contano i danni, e molti sono ancora sfollati.

La Caviro è la prima azienda vitivinicola per quota di mercato in Italia, ha oltre 30mila ettari di vigne su sette regioni italiane e produce, tra gli altri, anche il popolare vino Tavernello.

Non si hanno ancora notizie sulle cause dell'incendio.