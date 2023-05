Famiglia sterminata in Texas, arrestato il killer

Dopo 72 ore di fuga, è in arresto il principale sospetto della sparatoria in Texas.

Venerdì scorso ha massacrato i vicini, una famiglia di cinque persone, incluso un bambino di 9 anni.

Francisco Oropesa, 38 anni, è finito in manette “senza incidenti” in una casa nel borgo di Cut and Shoot (sic!), a poche miglia dalla città della strage, Cleveland, vicino Houston. Secondo lo sceriffo della Contea, si nascondeva in uno sgabuzzino, sotto una pila di panni sporchi. L'uomo è stato accusato di omicidio di primo grado ed è già in carcere. La caccia è durata quattro giorni e si è conclusa grazie a un'informazione anonima. Per la cattura del killer era prevista una ricompensa di 50mila dollari.

Oropesa è un cittadino di origine messicana. Secondo le autorità, era stato espulso verso il Messico almeno quattro volte dal 2009.

Venerdì sera stava sparando con un fucile semiautomatico nel giardino della sua casa di Cleveland, quando uno dei vicini - tutti originari dell'Honduras - lo ha avvicinato chiedendogli di smettere di fare rumore: perché era molto tardi, la famiglia non riusciva a dormire, c'era un bambino.

L'uomo ha risposto facendo irruzione nell'abitazione dei vicini. Ha sparato mirando al collo e alla testa, come per una esecuzione.

All'interno della casa c'erano 10 persone: cinque sono rimaste uccise, incluso un bambino di 9 anni.

“Ora possono riposare in pace, perché l'assassino è dietro le sbarre”, ha concluso lo sceriffo.