Federcalcio spagnola: niente squalifica per Vinicius, l’annuncio della commissione disciplinare

Quanto accaduto domenica al Mestalla nel match tra Valencia e Real Madrid continua a tenere banco nella Liga Spagnola. Ieri la commissione disciplinare, dopo una riunione fiume, ha deciso di “cancellare” il rosso inflitto nel recupero a Vinicius Jr per la manata a Hugo Duro. L'addetto al Var non avrebbe mostrato tutte le immagini all'arbitro, infatti in precedenza era stato il giocatore del Valencia ad afferrare per il collo l'attaccante dei blancos. La delibera del Giudice dice: "Questa commissione ritiene che la valutazione dell'arbitro sia stata determinata dall'omissione dell'intera sequenza dei fatti, che ha viziato la decisione. Infatti, il fatto che una parte determinante dei fatti sia stata omessa ha portato l'arbitro ad adottare una decisione inadeguata, e ciò perché gli era impossibile valutare quanto accaduto".