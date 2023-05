Festa della mamma, Unicef: 6,9 milioni di adolescenti e donne in gravidanza malnutrite

6,9 milioni di ragazze adolescenti e donne in gravidanza e allattamento soffrono di malnutrizione acuta nei 12 paesi più colpiti dalla crisi alimentare.

Oltre 4,5 milioni di donne e neonati muoiono ogni anno durante la gravidanza, il parto o le prime settimane dopo la nascita - il che equivale a un decesso ogni 7 secondi. Più di un miliardo di ragazze adolescenti e donne soffre di denutrizione, carenza di micronutrienti essenziali e anemia.

In occasione della Festa della mamma, l'Unicef ricorda che il numero di ragazze adolescenti e donne in gravidanza e allattamento che soffrono di malnutrizione acuta è salito dal 2020 da 5,5 milioni a 6,9 milioni, con un amento del 25%, nei 12 Paesi più colpiti dalla crisi alimentare e nutrizionale globale. I 12 Paesi - tra cui Afghanistan, Burkina Faso, Ciad, Etiopia, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen - rappresentano l'epicentro di una crisi nutrizionale globale che è stata esacerbata dalla guerra in Ucraina e dalla siccità, dai conflitti e dall'instabilità in corso in alcuni Paesi.

Le donne in gravidanza e i neonati continuano a morire a tassi inaccettabilmente alti in tutto il mondo e la pandemia da Covid-19 ha creato ulteriori ostacoli nel fornire loro l'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno.

I progressi globali nella riduzione delle morti di donne in gravidanza, madri e neonati sono rimasti fermi per otto anni a causa della diminuzione degli investimenti nella salute materna e neonatale.

A livello globale, 51 milioni di bambini sotto i 2 anni soffrono di malnutrizione cronica. Di questi, circa la metà ne viene colpito durante la gravidanza e i primi sei mesi di vita, il periodo di 500 giorni in cui un bambino dipende completamente dall'alimentazione materna, secondo una nuova analisi contenuta nel rapporto. Più di un miliardo di ragazze adolescenti e donne soffre di denutrizione, carenza di micronutrienti essenziali e anemia, con conseguenze devastanti per la loro vita e il loro benessere. Le crisi globali continuano a compromettere in modo sproporzionato l'accesso delle donne al cibo nutriente. Un'alimentazione inadeguata durante la vita delle ragazze e delle donne può portare a un indebolimento delle difese immunitarie, a uno scarso sviluppo cognitivo e a un aumento del rischio di complicazioni potenzialmente letali, anche durante la gravidanza e il parto, con conseguenze pericolose e irreversibili per la sopravvivenza, la crescita, l'apprendimento e la futura capacità di guadagno dei loro figli.