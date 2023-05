Festa scudetto: maxischermo al Maradona per Udinese-Napoli, si gioca regolarmente giovedì alle 20:45

La partita che potrebbe incoronare il Napoli campione d'Italia si svolgerà regolarmente giovedì sera alle 20.45. A confermarlo, in conferenza stampa in Prefettura a Napoli, il prefetto partenopeo Claudio Palomba. Lo stadio Maradona sarà aperto ai tifosi che potranno seguire il match della "vita" su un maxischermo per assistere alla partita dei loro beniamini alla dacia Arena di Udine. È questa la prima decisione presa dal prefetto Claudio Palomba al vertice del Comitato di Sicurezza in Prefettura. Presenti al tavolo anche il presidente del club Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi. Almerina Bove, capo di Gabinetto della Regione Campania, ha fatto sapere che si sta studiando un piano per non fare pagare i mezzi pubblici il 4 maggio.

Il questore Giuliano ha avanzato alcune richieste al prefetto Palomba e al sindaco Manfredi. “Stop alla circolazione nel centro di auto e scooter mercoledì e giovedì a partire dalle 20.30, divieto di vendita di bevande in vetro e lattine e della sosta vicino gli ospedali". La maxi-isola pedonale attuata domenica scorsa a Napoli per la festa scudetto, poi rinviata, sarà riproposta già da domani sera, nel caso che la squadra azzurra conquisti lo scudetto con una mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo. Stesso provvedimento scatterebbe poi giovedì, giorno di Udinese-Napoli. Queste le dichiarazioni del prefetto Palomba al termine del Comitato sicurezza e ordine pubblico. Il presidente del calcio Napoli, Aurelio De Laurentis a margine della riunione ha elogiato calciatori e società: "Io credo che il ciclo vincente si sia aperto tempo fa, poi l'irregolarità costante ci ha penalizzato, ma qualche volta siamo arrivati secondi e saremmo potuti arrivare primi". Anche nel summit di Udine, il Prefetto Massimo Marchesiello ha incontrato le forze dell'ordine, il Comune e i dirigenti dell'Udinese. Si è discusso, nei dettagli, il piano di afflusso e deflusso alla Dacia Arena per i tifosi partenopei. Il numero di agenti verrà adeguato all'importanza del match e alla necessità che non ci siano contatti tra le tifoserie dopo il comunicato della Curva Nord dell'Udinese che invitava i sostenitori napoletani a non festeggiare perché "Udine è bianconera" e dunque occorre "rispetto"

