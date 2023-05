In vista dell'SDG Summit di settembre 2023, del Summit sul futuro convocato dal Segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres per il 2024 e alla luce della persistente crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina nonché alla crisi climatica, si fa sempre più necessaria una riflessione sul ruolo delle istituzioni multilaterali per far fronte alle sfide presenti e prossime.