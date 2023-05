Festival dello sviluppo sostenibile: guarda la diretta da Milano

Dopo l’elaborazione delle Strategie regionali e delle Province autonome per lo sviluppo sostenibile, sono in corso numerose esperienze territoriali di coinvolgimento degli enti locali e della cittadinanza. Alcune Regioni, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto, hanno concluso alcuni progetti significativi in collaborazione con ASviS che si collocano nell’ambito del percorso di attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS 2022). La presentazione e la discussione di queste esperienze possono consentire di metterle a confronto con quelle di altre Regioni e Province autonome per un percorso comune di territorializzazione degli Obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e di monitoraggio delle azioni necessarie per conseguirli.