Figlio in fin di vita, genitori no vax negano test covid: l'accusa è tentato omicidio

Tentato omicidio nei confronti del figlioletto di 4 anni.

È questa la pesantissima accusa mossa contro due genitori milanesi che si sono opposti affinché venisse effettuato, come da protocollo, il test Covid necessario per ricoverare il bambino in ospedale.

La coppia, che si è dichiarata come “no - vax”, ha negato l'autorizzazione obbligatoria per trasferire il figlio, malato grave di tumore, in un'altra struttura, più adatta a curare la sua patologia.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, di fronte all'impasse è dovuta quindi intervenire la Procura a costo, nell’assenza o nella ritenuta impraticabilità tempistica di procedure giudiziarie davanti al Giudice Tutelare o al Tribunale dei Minorenni, di “forzare” - come ricorda il quotidiano - la norma penale sul prelievo coattivo dei campioni biologici, che la legge contempla non per casi di salute come questo ma solo per salvaguardare un’indagine.

Il tampone era necessario per escludere infezioni in corso, dato che il piccolo avrebbe dovuto essere curato in un nosocomio che ospitava molti piccoli malati con le difese immunitarie abbassate.