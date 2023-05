Jannik Sinner e Novak Djokovic finalmente in campo. Dubbi per la tenuta fisica dell'azzurro

Il numero uno Djokovic se la vedrà contro Tomas Martin Etcheverry. Torna in campo dopo aver saltato il torneo di Madrid e non aver brillato nelle due uscite precedenti a Monte-Carlo e Banja Luka. Novak ha bisogno di giocare per presentarsi al Roland Garros in una forma totalmente diversa da quella attuale. Il suo esordio al Foro avverrà contro l’argentino Etcheverry, che si è inserito tra i primi 70 del ranking mondiale in pianta stabile. Per Etcheverry è il secondo incontro, ha sconfitto il francese Van Assche nel primo turno.

Oggi inizia il cammino al Master 1000 di Roma per Jannik Sinner. L'altoatesino, che a Roma nel 2022 si fermò ai quarti di finale, non gioca un match ufficiale dal 20 aprile scorso. Ritiro ai quarti a Barcellona e forfait al torneo di Madrid . Il grande dubbio su Sinner è lo stato della sua condizione fisica, anche se è sembrato in buona forma, almeno nell'allenamento contro Djokovic . Il primo ostacolo sulla strada verso la finale è Thanasi Kokkinakis . L'australiano, giunto nel main draw dalle qualificazioni, ha superato il primo turno contro Jaume Munar (ritiro) . Nonostante i dubbi sullo stato di forma, Sinner è il favorito, comunque l'azzurro pur faticando, ha sempre battuto l'australiano. Scenderanno in campo alle 11.

Parte bene il cammino di Lorenzo Sonego, il numero 48 del ranking Atp si è sbarazzato di Chardy, senza problemi, lasciando appena 3 giochi. risultato finale 6-2 6-1, con l'84% dei punti vinti con il primo servizio. Vince anche Marco Cecchinato , che si sbarazza dello statunitense McDonald in due set, 6-3, 7-5 e incontrerà al secondo turno Bautista Agut . Sconfitte per le wild card Zeppieri, Nardi e Passaro, fuori anche Napolitano.

Xiyu Wang , elimina Irina Beguin , in due set 6-4 7-5, comunque un bel match. Avanti nel tabellone anche Kudermetova , Linette e Kalinina , che buttano fuori, tutte in due set, Parrizas-Diaz , Noskova e Blinkova.

Avanza anche Coco Gauff , asfalta in due set 6-0, 6-1 Yulia Putintseva . Tra le statunitensi, oltre alla numero 5 in classifica, va avanti anche Madison Keys, out Stephens e McNally , rispettivamente da Azarenka e Bouzkova.

Fuori clamorosamente anche Aryna Sabalenka , contro la statunitense Kenin : la numero 3 del ranking Wta deve arrendersi 7-6 6-2 in poco meno di due ore. Townsend vince il derby satatunitense contro Pegula , l'americana, che disponeva di un bye ed era quindi alla prima partita ha perso in tre set 6-2 3-6 6-3, Townsend al prossimo turno affronterà la cinese Wang Xiyu. La brasiliana Haddad Maia avanza contro Elena Ruse, vince 6-2 6-3 . Accedono al secondo turno anche la cinese Q inwen Zheng, Osorio e Garcia , che eliminano rispettivamente Cornet, Martic e Bogdan.

IL PROGRAMMA DI OGGI:

Campo Centrale, dalle 11.00

[Q] Thanasi Kokkinakis AUS vs [8] Jannik Sinner ITA

[1] Iga Swiatek POL vs Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 13:00)

[4] Ons Jabeur TUN vs Paula Badosa ESP

[1] Novak Djokovic SRB vs Tomas Martin Etcheverry ARG (non prima ore: 19:00)

Jasmine Paolini ITA vs [7] Elena Rybakina KAZ (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena, dalle 11.00)

[10] Felix Auger-Aliassime CAN vs [Q] Alexei Popyrin AUS

Stan Wawrinka SUI vs [26] Grigor Dimitrov BUL

Sorana Cirstea ROU vs [20] Jelena Ostapenko LAT

[Q] Arthur Fils FRA vs [7] Holger Rune DEN

Marketa Vondrousova CZE vs [24] Bianca Andreescu

Pietrangeli, dalle 11.00

[9] Maria Sakkari GRE vs Barbora Strycova CZE

[18] Martina Trevisan ITA vs Karolina Muchova CZE

[30] Miomir Kecmanovic SRB vs [WC] Fabio Fognini ITA

Camila Giorgi ITA vs [15] Ekaterina Alexandrova

[4] Casper Ruud NOR vs Arthur Rinderknech FRA

Campo 1, dalle 11.00

Anett Kontaveit EST vs [16] Liudmila Samsonova

[21] Donna Vekic CRO vs Aliaksandra Sasnovich

[11] Karen Khachanov vs Gregoire Barrere FRA

Alexander Bublik KAZ vs [28] Ben Shelton USA

Nicolas Mahut FRA / Fabrice Martin FRA vs [3] Ivan Dodig CRO / Austin Krajicek USA

Campo 2, dalle 11.00

Yibing Wu CHN vs [24] Francisco Cerundolo ARG

[LL] Alexander Shevchenko vs Sebastian Baez ARG

[23] Botic van de Zandschulp NED vs Laslo Djere SRB

Cristian Garin CHI vs [16] Tommy Paul USA

Hugo Nys MON / Jan Zielinski POL vs Maxime Cressy USA / David Vega Hernandez ESP

Campo 3, dalle 11.00

[26] Jil Teichmann SUI vs Julia Grabher AUT

Claire Liu USA vs [32] Marta Kostyuk UKR

[25] Elise Mertens BEL vs Anna Kalinskaya

Lesia Tsurenko UKR vs [28] Bernarda Pera USA

[7] Asia Muhammad USA / Giuliana Olmos MEX vs Timea Babos HUN / Anna Danilina

Campo 4, dalle 11.00

Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER

[1] Coco Gauff USA / Jessica Pegula USA vs Oksana Kalashnikova GEO / Yana Sizikova (non prima ore: 12:30)

[WC] Andrea Pellegrino ITA / Andrea Vavassori ITA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP / Hubert Hurkacz POL

Veronika Kudermetova / Anastasia Pavlyuchenkova vs [OSE] Victoria Azarenka / Beatriz Haddad Maia BRA (non prima ore: After Suitable Rest)

[5] Gabriela Dabrowski CAN / Luisa Stefani BRA vs [OSE] Marie Bouzkova CZE / Bethanie Mattek-Sands USA

Campo 12, dalle 11.00

[Q] Alexandre Muller FRA vs [13] Cameron Norrie GBR

[17] Alex de Minaur AUS vs Marton Fucsovics HUN

[Q] Roman Safiullin vs [22] Sebastian Korda USA

[10] Barbora Krejcikova CZE vs Danka Kovinic MNE

[WC] Lisa Pigato ITA vs [8] Daria Kasatkina