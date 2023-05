Fine settimana di pioggia, attesa nuova perturbazione verso l'Italia

Nuova perturbazione in avvicinamento all'Italia con molte nuvole che nel corso delle prossime ore porteranno le prime piogge sparse: il terzo weekend di maggio sarà all'insegna di condizioni meteo instabili o perturbate su gran parte della penisola. È lo scenario disegnato dal Centro Meteo Italiano: occhi puntati al Nord-Ovest con accumuli anche oltre i 150 mm sul Piemonte ma precipitazioni abbondanti potrebbero interessare anche Calabria, Sicilia e Sardegna.

Per oggi prevista al Nord molta nuvolosità, nel mattino, in transito su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Ovest e asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto sui settori adriatici. In serata non sono attese variazioni di rilievo con piogge ancora sugli stessi settori, più intense sul Piemonte.

Al Centro, nel mattino, molte nubi in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse nelle zone interne e variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità in aumento con piogge sparse sul versante tirrenico, asciutto con cieli nuvolosi su Marche e Abruzzo.

Al Sud e nelle Isole, piogge sparse sulla Sardegna, nel mattino con variabilità asciutta altrove con ampi spazi di sereno tra Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sulla Sardegna e asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Tra la serata e la notte piogge in estensione su Sicilia e regioni tirreniche. Temperature minime in lieve diminuzione sulle regioni centrali e in aumento al Nord, al Sud e sulle isole maggiori; massime in calo al Nord e sulla Sardegna, in lieve rialzo sul resto d'Italia.