Finisce l'era Ferrero, la Samp va a Radizzani e Manfredi

La notizia arriva al termine di due giornate difficili e incerte, ricche di frenate e accelerazioni: alla fine è fatta, Massimo Ferrero vende la Sampdoria.

E per la squadra genovese si chiude un'epoca.

Gli acquirenti sono Andrea Radizzani, proprietario del Leeds, e il suo socio Matteo Manfredi. Il prezzo, ancora top secret.

Lo scarno comunicato ufficiale recita così: "L'U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione per l'emissione di un prestito obbligazionario e per un aumento di capitale fino a 40 milioni, funzionale all'esecuzione del piano di ristrutturazione della società".

Poco prima, il passaggio di consegne era stato però annunciato dallo stesso Massimo Ferrero in una intervista telefonica alla tv locale Telenord. L'imprenditore-faccendiere che aveva acquistato la Sampdoria nel 2014 non suona esattamente soddisfatto: "Mi rimpiangerete", dice, “il tempo mi darà ragione”.

A parere di molti altri, invece, la retrocessione in B poteva andare decisamente peggio. Certo, l'estenuante trattativa non ha permesso di procedere entro le 23.59 di ieri sera al pagamento degli stipendi di calciatori e staff tecnico: con il rischio concreto di una penalizzazione nella prossima stagione di serie B. Ma se il Cda ha avuto mandato di procedere all'aumento di capitale, ora si può programmare il futuro senza la paura di dover fallire, con l'obbligo di ripartire dalla serie D.



Tant'è che nonostante tutto i tifosi festeggiano in piazza, sotto la sede della società.

Il presidente Marco Lanna scende a salutarli: "Siamo tutti felici, sono state due giornate intense, dobbiamo ringraziare tutte le parti coinvolte che hanno fatto un grandissimo lavoro, ci sono tante altre cose da fare ma non è finita qui e dobbiamo lavorare parecchio". E poi: "Abbiamo fatto un passo importante ma ce ne sono tanti altri che dobbiamo fare. Adesso bisogna pedalare".