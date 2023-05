Finlandia, crolla un ponte pedonale: 24 feriti tra cui molti bambini

A Tapiola, un distretto della città di Espoo in Finlandia, 24 persone tra cui molti bambini, sono rimasti feriti nel crollo di una passerella temporanea installata presso un cantiere edile.

Secondo la polizia, il ponte pedonale è crollato intorno alle 9:30 del mattino. La maggior parte dei feriti, precipitati per alcuni metri, sono scolari della scuola media Kalasatama che si stavano recando in gita al Museo d'arte Emma di Tapiola.

Secondo il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, i bambini sono stati trasferiti al Bridge Hospital, al New Children's Hospital e agli ospedali Peijas e Jorvi. La maggior parte dei ricoveri è avvenuta per fratture agli arti.

“Diverse persone sono cadute per alcuni metri quando il ponte è crollato. C'è un'indagine in corso", ha dichiarato la polizia in un comunicato.