Finlandia, oltre mille giovani russi chiamati alle armi hanno chiesto asilo politico

Più di mille giovani cittadini russi soggetti alla mobilitazione per la guerra in Ucraina hanno chiesto asilo politico in Finlandia. Le autorità locali però non s’affrettano ad attribuire lo status di rifugiato e rilasciare i permessi di soggiorno per motivi umanitari ai russi in assenza di chiare disposizioni da parte dell’UE in questo campo.

La stampa locale, citando il capo del dipartimento migrazioni del ministero dell'Interno finlandese, Sanna Sutter, afferma che in assenza di una “road map”, il governo è in attesa di raccomandazioni dall'UE e della definizione di una posizione comune europea in merito. "Non siamo stati in grado di prendere una decisione per concedere asilo", ha detto la Sutter.

Quando l'UE intende stabilire una tabella di marcia su questo tema non è ancora chiaro. Alla fine dello scorso gennaio, la Finlandia ha sospeso l'esame dei casi di richiesta d’asilo relativi ai russi fuggiti dalla mobilitazione. La decisione è stata giustificata dal fatto che le autorità del Paese nordico stanno ancora raccogliendo informazioni sulle condizioni sociali in Russia e sugli stessi richiedenti.