Nubifragio e grandine a Firenze, alcuni sottopassi allagati

Due furgoni sono rimasti bloccati sommersi d'acqua nel sottopasso ferroviario di via Lanzi, che si è riempito rapidamente a causa del temporale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori. Al momento non risultano persone ferite.

Poco dopo le 13 di oggi un nubifragio, accompagnato anche da grandine, si è abbattuto su Firenze, creando allagamenti nelle strade. "Seguiamo con attenzione e costanza gli sviluppi in collegamento con la Protezione civile del Comune, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Evitare transiti dai sottopassi e prestare massima attenzione all'esterno", ha scritto il sindaco Dario Nardella su Twitter.

Allagamenti di scantinati sono stati segnalati dai vigili del fuoco in una vasta parte di Firenze, sia nel centro storico sia nella parte orientale e meridionale della città dopo il forte temporale che sui viali si è manifestato sotto forma di grandine, imbiancando in modo omogeneo il manto asfaltato.

La grandine ha coperto di una coltre bianca i viali in torno alla Fortezza da Basso. In un'ora la stazione pluviometrica di Firenze-Università ha registrato 35 mm di pioggia, 17,8 mm all'Orto Botanico, 8,8 mm al Giardino di Boboli.

La protezione civile metropolitana ricostruisce che, in particolare, il centro di Firenze è stato interessato "da piogge con intensità puntuale molto forte, associate a grandine, dopo le una di venerdì 12 maggio e per circa un'ora. Il fenomeno è stato particolarmente localizzato".

"Questo tipo di fenomeni saranno possibili per tutta la giornata di oggi in tutto il territorio metropolitano", segnala la protezione civile fiorentina, raccomandando la "massima prudenza, in particolare durante le attività all'aperto ed alla guida".