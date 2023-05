Fiumicino, donna trovata morta sulla spiaggia

Una donna è stata trovata priva di vita sulla spiaggia di Passoscuro, litorale nord di Fiumicino, in provincia di Roma.

La presenza del cadavere, dai tratti caucasici e dall'età tra i 40 e i 45 anni, è stata segnalata poco prima delle otto del mattino con una telefonata al 112 che ha subito inviato sul posto i sanitari del 118 assieme ai militari della Capitaneria di Porto.

Secondo le prime informazioni, il corpo è stato in acqua diversi giorni, ma solo dopo l'autopsia del medico legale sarà possibile accertare se il decesso sia avvenuto in mare oppure no.

La Capitaneria sta facendo una ricognizione via mare per cercare eventuali effetti personali.