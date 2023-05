Roland Garros: ottimo esordio per Fognini, battuto Auger-Aliassime

Grande impresa al primo turno agli Open di Francia di tennis al Roland Garros di Fabio Fognini. L'azzurro, non più un ragazzino, dopo aver raggiunto il terzo turno agli Internazionali d’Italia conferma di essere in salute superando in soli tre set per 6-4 6-4 6-3 il canadese numero 10 del mondo Felix Auger-Aliassime. "Sono contento per la vittoria si vedeva che oggi Felix non stava bene e gli auguro di stare bene", ha detto trentaseienne di Arma di Taggia. "Sono fortunato, mi diverto a questa età, ma adesso ho bisogno di recuperare fisicamente".