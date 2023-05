F1, Ferrari in cerca di riscatto. Leclerc: "Buone sensazioni'"

La Ferrari guarda al GP di Miami con ritrovato ottimismo. La pole position ottenuta da Charles Leclerc, con successivi podi sia nella Sprint Race che nella gara, i primi di questa stagione, hanno rasserenato gli animi nel team di Maranello. Nell’appuntamento di domenica la Rossa punta al primo successo stagionale. Occhi puntati anche all’ingresso della Safety Car, grande protagonista di questa prima parte di stagione.

La Ferrari ha ottenuto il secondo e il terzo miglior tempo nelle prove libere Q2 del Gran Premio di Miami con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Giornata impegnativa su più fronti, provati gli aggiornamenti sulla SF-23 e messa a punto della vettura. Testate anche tutte gomme a disposizione per un programma pensato per permettere ai piloti di girare quanto più possibile, 92 tornate in totale, in modo da prendere confidenza con i muretti e il nuovo asfalto di questo insolito circuito della Florida, e poter sfruttare al meglio la terza e ultima sessione di libere in programma alle 12.30 locali (18.30 in Italia), prima delle qualifiche delle 16 (22 in Italia).

Il più veloce è stato Max Verstappen, l'olandese della Red Bull ha chiuso con il miglior tempo in 1'27"930, precedendo di 385 millesimi la Ferrari di Carlos Sainz, terzo tempo, a 468 millesimi, per la Rossa di Charles Leclerc, anche se il monegasco sul finire della sessione è andato a muro, quarto Sergio Perez su Red Bull (+0"489), quinto lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin, +0"730). A seguire Lando Norris su Mclaren (+0"811) e la Mercedes di Lewis Hamilton, staccata di 928 millesimi. Completano la top ten Ance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine) e Alexander Albon (Williams).

Nella seconda sessione Leclerc e Sainz sono usciti dai box con pneumatici Medium per poi passare a gomme Soft con le quali entrambi si sono migliorati. Il commento di Leclerc: "Le sensazioni in macchina sono buone sul giro secco, per quanto riguarda il passo gara invece ci manca ancora qualcosa rispetto ai nostri avversari e stiamo lavorando proprio su questo aspetto. Vediamo cosa riusciamo a ottenere".