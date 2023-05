Francesco Totti "sfratta" Ilary Blasi e si riprende il centro sportivo della Longarina

Non solo la separazione, le borse e gli orologi. Nella disputa legale che vede l'uno contro l'altro Francesco Totti e Ilary Blasi una delle questioni più urgenti da risolvere riguardava il centro sportivo della Longarina. Di proprietà di lui, ma gestita da tempo dalla famiglia della conduttrice, la struttura comprende la celebre scuola di calcio Totti Soccer School e un’area Padel.

Il giudice, come riporta il Corriere della Sera, ha stabilito che la società Asd Longarina – che fa capo in particolare a Silvia Blasi, sorella di Ilary – deve restituire il centro al legittimo proprietario. L'ordinanza di sfratto è esecutiva dal 30 giugno prossimo. In un secondo momento, il tribunale si occuperà delle eventuali morosità, visto che Totti aveva chiesto, in attesa di rientrare in possesso del bene, il pagamento di un affitto.