Francia, Stellantis inaugura la gigafactory per le batterie elettriche in joint venture con Mercedes

ACC “Automotive Cells Company) è una joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies per costituire un nuovo colosso nel settore delle batterie per auto elettriche: una gigafactory. Oggi l'inaugurazione nel nord della Francia, a Billy-Berclau/Douvrin. L'impianto ha un'estensione di 60.000 mq, con una prima linea di produzione con una capacità di oltre 13 GWh per raggiungere la capacità di 40 GWh al 2030, con la creazione circa 2.000 posti di lavoro diretti entro il 2030.

“Qui siamo nel futuro” ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, a margine dell'inaugurazione. “E' un grande progetto europeo”, ha aggiunto Elkann, con riferimento al fatto che questa è solo la prima delle tre gigafactory che Acc realizzerà in Europa.

La seconda sarà in Germania e la terza in Italia, a Termoli, per un investimento complessivo di 7,3 miliardi di euro, di cui circa 1,3 miliardi di investimenti pubblici.

La Acc è un'iniziativa lanciata nel 2020 con lo scopo di produrre cellule e moduli per lo stoccaggio di energia, che vengono poi assemblati per costruire le batterie per auto.

“Questa inaugurazione è il culmine degli sforzi intrapresi nel corso di diversi anni per creare ACC, con l'obiettivo di farne un leader europeo nel settore delle batterie, basato su una tecnologia sviluppata in Francia”, ha commentato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis.

Ricordiamo che Stellantis è una holding multinazionale olandese produttrice di autoveicoli, nata dalla fusione tra i gruppi Fiat Chrysler Automobiles e PSA, e controlla quattordici marchi automobilistici: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks e Vauxhall.

“L'avvio della produzione di batterie nello stesso sito in cui Stellantis ha prodotto, e produce ancora, motori a combustione interna è un simbolo forte” precisa Tavares. "Mostra come anticipazione e dialogo costruttivo con i nostri stakeholder - sindacati, dipendenti, grandi industriali, eletti locali e regionali, lo Stato, possono contribuire a costruire un futuro per i nostri dipendenti in un contesto di grandi cambiamenti nel nostro settore. La dinamica dell'ACC consentirà di equipaggiare i veicoli elettrici Stellantis con batterie ad alta tecnologia, al servizio della mobilità pulita, sicuro e alla portata di tutti", conclude Tavares.

Non siamo lontani dalle città di Lille e Lens, questo grande progetto è anche la risposta alle sfide lanciate da colossi come la Cina sul mercato delle batterie elettriche. All'inaugurazione erano presenti anche il ceo di Acc, Yann Vincent, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, i ministri francesi Bruno Le Maire, Agnes Pannier-Runachere e Roland Lescure, il ministro dei Trasporti francese Volker Wissing e l'ad di Mercedes Ola Kallenius.