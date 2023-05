Incidente sulla funivia Seceda, la corda si spezza mentre lavora: muore operaio

Tragico incidente poco dopo le 9 di giovedì 18 maggio sopra Ortisei.

Un tecnico manutentore è caduto da una cabina della funivia Seceda, interessata da lavori in questo periodo in vista della riapertura per la stagione estiva. La zona è ancora coperta da una fitta coltre di neve dopo le precipitazioni dei giorni scorsi.

L'uomo è precipitato nel vuoto per una sessantina di metri ed è morto sul colpo. Secondo le prime informazioni, la corda cui era legato di sarebbe spezzata.

Si tratta di un 48enne di origini toscane, che abita in zona da venti anni.

Inutile l'intervento dell'elicottero Pelikan 1. Sul posto anche il Soccorso alpino. Guardia di finanza e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica per verificare anche il rispetto delle misure di sicurezza.