Crolla palazzina in ristrutturazione nel comune di Moneglia, vicino a Genova

Sul posto i Vigili del Fuoco di Chiavari e di Genova e Carabinieri oltre a una squadra cinofila per verificare che tra le macerie non ci fosse qualcuno che avesse magari cercato riparo dalla pioggia battente. Al momento non ci sono feriti, invece sette persone sono state sfollate da un palazzo vicino ai ponteggi crollati. Il cantiere è sotto sequestro. Chiuse fino a notte fonda le gallerie che portano a Moneglia.

Le ipotesi del crollo sarebbero due: la demolizione per errore di un muro maestro oppure le infiltrazioni per la pioggia battente. Il sindaco di Moneglia Claudio Magro, che si trova all'estero ed è stato raggiunto telefonicamente da Primocanale, conferma: "Il crollo è avvenuto in area di cantiere, l'hotel era chiuso da anni, era in corso una ristrutturazione, era stato approvato lo svincolo da destinazione alberghiera e i lavori proseguivano da tempo". A fine 2022 infatti il Comune aveva approvato lo svincolo e autorizzato i lavori, dopo la presentazione del progetto esecutivo, per trasformare l'ex tre stelle in palazzina di appartamenti a uso residenziale.